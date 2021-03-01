大陸疫情控制得當下，基本面穩定走升，去年3月採購經理人指數PMI自谷底反彈後，至今維持在景氣榮枯線50之上的熱絡狀態，因為疫情控制得當，領先恢復生產，製造業沒有受損，更增加在全球市場份量，疫情後重建，陸企扮演更重要的角色，帶來出口的超預期，有助企業基本面提升，且內需勢頭不減，企業融資協助業務擴張，相對收益將會持續增加，大陸高收益債具相對投資價值。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，大陸製造業將開啟新一輪的資本開支週期，製造業經歷自2011年以來漫長的下降過程，產能已出清，加上此次外需的共振，有可能開啟新的資本資出週期。全球需求修復，實體經濟主動補庫存的背景下，大陸今年工業增加值每個月的年增率有望維持在較高水準，且根據IMF預測今年中國經濟成長率將達8.1％，大陸高收益債具相對投資價值。

林邦傑指出，穆迪發表最新報告指出，亞太地區將會在大陸帶動下，較其他地區實現更快的經濟增長，主要受惠于亞洲國家在初期已能控制疫情，製造業及日常活動恢復正常，因而減輕經濟停頓對企業的影響，大陸經濟穩健復甦，高收益債表現可期。

(工商 )