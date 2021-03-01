大陸海關總署以檢疫問題為由，自今天起禁止台灣鳳梨輸入。公股銀落實「買爆」運動，台銀、第一銀、台企銀、合庫銀皆採購大量鳳梨，共計將近200公噸，力挺台灣農民。

一銀向台灣在地農民採購50公噸鳳梨，並且分享給第一銀行長期扶持的社福團體和偏鄉學校、客戶、員工，以行動力挺台灣在地果農。

台企銀也有所行動，表示為照顧台灣農民用行動支持優質農產品，加入採購的行列，向嘉義縣、台南市等南部鳳梨產地買近30公噸鳳梨，分享給該行的股東、員工和長期扶持的銀髮樂齡學堂長者及志工。

合庫集團以實際行動力挺鳳梨農，幫助農民共度難關，向產地農民採購60公噸鳳梨，希望藉由拋磚引玉的方式，發揮企業的影響力，號召更多民眾一同愛護在地農業、支持在地農產品。

台銀也採購了50公噸將與客戶和慈善團體分享、兆豐銀則先以50萬元預算來採購，力挺台灣農產品。

綜觀公股銀過去曾經「買爆」的農產品，除了這次的鳳梨之外，還有高麗菜、香蕉等。

(中時 )