高爾宣、婁峻碩昨在西門町開唱。（台北市商業處提供）

「西門PLAY樂購町」活動2月28日於西門六號出口廣場舉辦《PLAY NOW音樂演唱會 EP2 嘻嘻哈哈》，高爾宣、王豔薇、呂士軒、陳忻玥、陳零九、婁峻碩接力熱唱，從白天唱到天黑，估計共吸引上萬人潮駐足觀賞！陳零九跟西門町淵源深，曾在西門不同地點當街頭藝人，最常在以前六號出口的麥當勞前廣場演出，昨開唱算是「舊地重遊」，被主持人DJ布萊恩問最常去西門哪裡？他笑回：「最常去麥當勞借廁所！」婁峻碩則表示出道前很常來西門觀摩街頭藝人表演：「以前就認識陳零九了，來就看到他演出，很紅耶！」

來自馬來西亞的王豔薇，爾偶心血來潮會去西門町住飯店，且吃喝很方便，飯店周遭都是吃的，全都吃了一圈，對西門町很有感情，因為疫情她今年無法回大馬過年，很想回家，但來西門可以轉化心情。陳忻玥則表示，讀書時來西門町一定要打扮，因為是很慎重的一件事，但直到出社會了，才開始會在西門消費、購物，最喜歡來西門町壓馬路。高爾宣則表示常宅在家，代言「西門PLAY樂購町」後因公常來，而對西門町開始熟悉、喜歡起來，會在萬年大樓吃喝逛街。

(中時 )