近期大陸以檢疫為由禁止我國鳳梨進口，副總統賴清德公開呼籲全民吃鳳梨救農民，每人每天多吃不到兩顆就可解決鳳梨過剩的問題。對此，雲林菜農林佳新直言，這簡直是破解數代人不解的宇宙大爆炸之謎，還是可以和哥倫布發現新大陸相比的世紀發現，應該能提名諾貝爾經濟學獎，他並狠酸農委會主委陳吉仲無腦，還要10億解決。

針對賴清德稱，台灣每人多吃2顆就能解決鳳梨問題，林佳新今在臉書上表示，太棒了，簡直是破解數代人不解的宇宙大爆炸之謎，他還認為賴清德所言，可以跟哥倫布發現新大陸一樣，列為世紀發現，甚至深遠影響世界的農業經濟發展，提名一下諾貝爾經濟學獎。他並指出，「可見陳吉仲多無腦，還需要十億解決」。

林佳新還建議，台灣常年需要多吃幾顆的有稻米、高麗菜、包心白菜、柑橘類、芭樂、香蕉、西瓜、木瓜、柚子、火龍果等等，族繁不及備載，「農業經濟學專家賴清德」的這個發現一定能讓台灣蔬果常年菜金菜土的狀況得到完全改善。

網友們也留言回應，「所以早餐、中餐、晚餐都吃鳳梨，就可以搶救了逆」、「原來這麼簡單，害我還覺得農民真可憐」、「1450和817你們自己吃飽吃滿」、「賴清德是說他一人多吃兩顆，就解決鳳梨問題了？」、「糧食危機不就每人少吃一碗飯就解決了」。

【可見陳吉仲多無腦，還需要十億解決】 賴清德：一人多吃兩顆就解決鳳梨問題了 【太棒了，簡直是破解數代人不解的宇宙大爆炸之謎】 這個我覺得可以跟哥倫布發現新大陸一樣，列為世紀發現，甚至深遠影響世界的農業經濟發展，提名一下諾貝爾經濟學獎吧... 由林佳新發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)