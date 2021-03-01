救國團主任葛永光（中），主持交接典禮。（救國團提供／廖志晃南投傳真）

林俊梧重現江湖，接掌南投縣團委會。（救國團提供／廖志晃南投傳真）

前南投縣政府社會及勞動處長林俊梧，接掌救國團南投縣團委會主任委員，他將延續卸任主任委員馬文君的理念，落實青年服務社會的理念，傳承公益服務的精神。

救國團南投縣委會主委交接，由救國團主任葛永光親自擔任監交人，南投縣長林明溱等人到場見證，由卸任的馬文君立委，交棒給新任的林俊梧，象徵救國團公益服務的火炬，持續傳承，再寫新頁。

馬文君任內致力於地方的發展與公益推展，尤其對在地弱勢族群的關懷，更是不遺餘力，在公務繁忙之餘，出席各鄉鎮義工的會務工作，一起推動社區美化、捐血、關懷銀髮長者及教育等，南投縣救國團會更榮獲團部評鑑優等單位殊榮，深獲地方民眾、義工與同仁肯定。

林俊梧歷任民代與公職30餘載，曾任南投縣議員、南投市長、行政院中部聯合服務中心副執行長等職務，同時擔任救國團日月潭活動中心主任委員、南投縣團委會指導委員等職，團務工作熟稔，地方人脈豐沛，且時時不忘地方發展與團務發展。

葛永光表示，主任委員是救國團在各縣市團務工作的重要推手，而救國團也是地方政府推動各項工作的堅定力量；並邀請卸任的馬文君立委，繼續擔任顧問，也感謝林俊梧主委承接重任，讓團務工作再創新猷。

(中時 )