中國官員今天的一席話，恐引發稀土飆漲。中國工信部部長肖亞慶說，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。

中國國務院新聞辦公室1日舉行工業和資訊化發展情況新聞發布會，中國工業和信息化部長肖亞慶在會中作以上表示。

中國工信部今年1月發布「稀土管理條例（徵求意見稿）」，面對日本媒體提問為何選擇這個時候制定條例？是否為了對抗美國？中方會不會減少出口量？肖亞慶未正面回覆，而稱制定條例「主要是針對我們當前自己存在的一些問題」。

肖亞慶說，稀土是戰略性資源，工信部發布這個條例，主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及中國在實際發展中存在的問題來進行一些規範。規範目的就是讓市場在配置資源中起決定性作用。「當然政府在維持市場秩序中也要發揮好作用，該放的放，該管的要管住。」

他說，中國是稀土大國，資源量最多，出口的也最多。「有的國家說我們限制出口，你買的東西大部分都是從中國來的。」

肖亞慶說，首先，有一個現象值得關注，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、競相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。

第二，中國稀土生產企業，確實有不少環保問題，當地民眾反映非常強烈。因為稀土市場好，就使勁的採、使勁的挖、使勁的煉，環境保護方面有很多反映。

第三，因為稀土是稀有的資源，現在無序的開採、資源的浪費，有的只採最富裕的那塊，中國話叫「挖白菜心」，把最好的採走了，資源綜合利用效率很差，從長期來看，用幾年沒有了，資源綜合利用也會有問題。

第四，稀土發展低水準重複非常多，而高水準的稀土產品確實還比較少，這樣不利於技術創新和科技進步。所以這方面中國應該向日本的企業學習，日本的很多企業在稀土的高端化方面做了很多工作。

中國是全球最大的稀土生產和出口國，但中方管制減少稀土出口，已引發國際關切。

中國工信部19日公布今年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別為8.4萬噸、8.1萬噸，雖比去年第一批增逾2成，但中國去年稀土出口3萬5448噸，比2019 年大減23%。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1100301

(中央社)