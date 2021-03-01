金門縣消防局出動5車27人趕往灌救，火勢在15分鐘內撲滅。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局出動5車27人趕往灌救，火勢在15分鐘內撲滅。（金門縣消防局提供）

天乾物燥的金門火警頻傳，今天下午又傳出環島北路1輛報廢廂型車起火，黑色濃煙直沖天際，縣消防局出動5車27人趕往灌救，火勢在15分鐘內撲滅，現場未造成人員傷亡，起火原因疑因廠商焊接不慎，導致火花延燒雜草引起，詳情由火調課進一步處理中。

這起濃煙直沖雲霄，景況頗為嚇人的火警，現場位於金城鎮環島北路一段空地，只見1輛報廢的廂型車竄出大量煙火，且有往四周迅速蔓延的趨勢。

縣消防局在14時41分據報，火速出動4輛水箱車、1輛化災車和27名消防、義消人員趕至，在小隊長錢志華和第一大隊長陳國瑋協同指揮下，火勢迅速於14時56分撲滅，檢視現場無人受困和傷亡，僅燒毀1輛廂型車和周邊林木約20平方公尺。

縣消防局說明，現場疑係工人進行焊接作業，火花引燃地上雜草，火勢延燒一旁的車輛，廠方曾用滅火器和潑水自行搶救，但因火勢太大無法撲滅，才趕緊報案請求協助處理。

王世祿局長肯定同仁處理迅速得宜，將災情減至最低程度，也提醒民眾做好防火防災，確保自己和別人的身家安全。

(中時 )