中美貿易戰持續延燒，二手半導體設備價格也隨之上漲，由於新冠疫情帶來的需求，非高階的半導體設備也迎來大量洽購。日本三菱日聯租賃負責人認為，大陸相關企業似乎正在採購上代設備，價格上升的背後存在大陸需求，「9成的二手設備似乎正流向大陸」。

據《日經中文網》報導，三菱日聯租賃負責人認為，價格上升的背後反映著大陸的需求，大陸致力推進半導體國產化，可是製造高階半導體設備採購受制於美國，所以相關企業疑正採購上代設備，「9成的二手設備似乎正流向大陸」。

該報導針對主要企業調查，從事二手半導體製造設備銷售的大型租賃公司負責人稱，價格在逐年上漲，最近1年，平均上漲了2成。據了解，半導體晶片光刻設備等核心設備漲至3倍以上，三井住友融資租賃表示，「與2008年雷曼危機之後相比，行情上漲了10倍以上」。

因應新冠疫情所衍生出的宅家需求，用於個人電腦顯示卡的「驅動IC」和物聯網設備「電源IC」等半導體產能激增，兩者均採用8吋半導體晶圓，而該半導體也經常採用上一代相關設備。

據報導稱，半導體生產線最近多使用12吋晶圓，8吋晶圓相對減少，在以往相較廉價的設備，如今竟賣出高價，日本資立表示，「可迅速採購的二手設備甚至超過了新產品」，另一間二手企業透露，「數年前等同白送的價格如今也能賣出1億日圓（約莫2千500萬台幣）」。

二手設備的價格上升，也出現設備企業看準老式設備需求擴大的商機，佳能（Canon）時隔8年，推出了8吋晶圓所使用的光刻機。

(中時新聞網)