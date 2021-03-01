律師葉慶元。（資料照/黃捷攝）

大陸自今(1日)起禁止台灣鳳梨進口，衝擊台灣鳳梨產業，相關農業縣的縣市首長都忙著幫農民找出路，不過，外界也相當質疑為何大陸選在這個時間點禁止台灣鳳梨。律師、現任國民黨中央委員會考核紀律委員會主委葉慶元今撰文指出，對岸很明顯的是在「以商逼政」。

葉慶元1日在臉書分析，對岸很明顯的是在「以商逼政」，執政黨(民進黨)既然決定要和對岸採取對抗的路線，就應該做好因應準備，而不是每天喊殺喊打，看起來熱血沸騰，「但是對方光是不買農產品，就搞到哀鴻遍野，這不是笑話嗎？」

話鋒一轉，葉慶元也質疑農委會，「不是最體恤農民嗎？對於對岸拒買農產品的政策，做了什麼準備工作呢？找一些根本無法取代大陸市場的加拿大、日本及東南亞，不是自欺欺人嗎？」他更用Hashtag寫下「農民悲歌」。

對葉慶元的見解，引發網友討論，有人認同地說，這是一個不負責任的政府、政治大於國家利益、黨意大於人民福祉；但也有人指出，不同意對岸「以商逼政」的說法，這幾年明明是台灣政府先「以政逼商」，強迫有任何陸資背景的企業撤走...。

然而，針對此次鳳梨出口風波，蔡政府喊出打造鳳梨國家隊，穩定民心。但業者似乎難以放心，高屏地區搶在禁令生效前至少出貨100櫃到對岸，設法減輕虧損。

(中時新聞網)