鳴鳳山休憩區的鳴鳳古道平緩不陡，但因設備年久失修充滿安全疑慮，苗栗縣政府爭取800萬元提升周邊環境暨觀光軸線營造。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

頭屋鄉鳴鳳山休憩區周遭景觀迷人，登山步道平緩不陡，成為親子健行遊憩勝景，但因設施長年使用，出現老舊損壞，縣府與中央共挹注800萬元改善，修繕古道、指標系統、周邊景觀設施等，提升休憩環境，串聯步道周邊的明德水庫、天童康旅、黃屋伙房、獅潭老街等頭屋、獅潭景點，更與「樟之細路」水寨下古道及北隘勇古道等步道相互連結，擴大頭屋、獅潭跨鄉鎮觀光發展。

鳴鳳古道西端在頭屋鄉鳴鳳山雲洞宮旁，東端位於獅潭鄉義民廟附近，串聯頭屋、獅潭景點，以及客委會「樟之細路」水寨下古道及北隘勇古道等步道，每到假日吸引全台遊客、登山客尋幽訪勝，但因鳴鳳古道設備與步道年久失修，縣府文觀局為提升旅遊體驗，並向交通部觀光局爭取補助經費800萬元，其中縣府自籌192萬元配合款，執行「頭屋鄉鳴鳳山休憩區周邊環境暨觀光軸線營造計畫」。

縣府文觀局長林彥甫指出，營造計畫主要改善鳴鳳山休憩區周邊景觀、指標系統、古道修繕、休憩空間綠美化等項目，今年工程完工，強化鳴鳳古道懷舊幽情韻味的景色，工程透過與生態共存設計理念，賦予欣欣向榮的生命力，營造景觀性、生態性、舒適性及健康性的休憩空間，並且連結頭屋鄉、獅潭鄉跨鄉鎮的觀光規模，透過省道台3線的連接，大幅增加苗栗地區觀光據點的串連性。

(中時 )