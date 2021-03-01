許多人愛吃生魚片，不過不同地方賣的吃起來口感卻差很多，有網友好奇詢問，去日式料理吃的生魚片，為什麼會有清爽的滑溜感？問題一出，意外釣出內行人透露背後原因指出，包括保溫、退冰、刀工等條件都是影響口感的關鍵因素，只要一個細節錯誤，口感就天差地別。

原PO在臉書社團《廚藝公社》發文指出，自己買的生魚片跟水產店的吃起來都一樣，但是去日式料理店吃的生魚片，為什麼會有清爽的滑溜感？想請專家解疑惑。有網友直指，光退冰這個環節，自己買的可能就先輸一半了。

不少網友紛紛回應「起點就輸了」、「切魚的刀鋒是不一樣的」、「連切的角度都講究」、「熟成加上刀工！生魚片不是切一切而已」、「生切、微解凍、微冰凍的口感都不同」、「這就是技術」、「就像是網咖泡麵總是比較好吃」、「一分錢 一分貨」。

內行網友指出，肉的色澤、肥度、亮度決定輸贏，從漁港採購時的鮮度、肥度、大小、品種，運輸時的保存溫度，分解的方式與時間，儲存熟成或保鮮溫度，退冰溫度與方式，刀功與上菜的時間等條件都攸關入口的口感。

內行網友解釋，假設肉質都是同一塊上等好肉，但日式料理店的師傅很注重退冰方式，必須泡在5度以下的冰水隔水解凍，只要一個細節錯誤，口感就天差地別，他強調，生魚片好不好，端上桌看光澤跟色澤就決定勝負了。

至於一般海產店，可能從一開始漁港挑魚的經驗與選擇條件就不同了；此外，還有一點很重要，就是價格問題，假設同樣100條鮪魚開始拍賣，價格高的一公斤可能破千，價格低的一公斤才一百多，當然差很多。

山葵混醬油 生魚片整塊沾 阿基師：錯誤吃法

(中時新聞網)