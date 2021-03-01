近期全球疫苗供應逐漸穩定、疫情已經處於可控狀態，帶動原物料價格走升，疫苗廣泛接種後，亞洲經濟成長動能強勁、原物料需求殷切，加上亞洲市場正逢年節過後，可望展開經濟解封後新一波大規模的報復性消費，支撐今上半年企業表現，預期仍為世界成長的引擎，有利亞洲高收益債漲升行情。

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人余政民指出，亞太地區將在大陸帶動下，較歐美地區更早實現經濟增長，製造業及日常活動恢復正常可有效減輕經濟停頓的影響，因此就高收益債而言，如大陸、印尼等地區高收益債，相對更具投資價值。

余政民表示，根據OECD預測今年大陸經濟成長率將達8.0％，及疫情控制得當下，採購經理人指數PMI甚至已維持在景氣榮枯線50以上長達一年，顯示整體市場及企業基本面提升，加上大陸十四五規劃提高內需、對外開放投資，有利地產、消費、工業的表現，企業積極融資以拓展業務，可預見企業收益將會持續增加，大陸高收益債具備投資潛力。

余政民分析，印尼經濟成長力也不容小覷，根據OECD預測今年將有5.3％高經濟成長率，受惠原物料價格反彈，出口在去年下半年迅速走揚，受到市場資金青睞，預期在原油、煤礦等產業將有不錯的上漲空間，吸引資金進場布局。

整體來看，余政民認為，疫情受控優勢帶動下，亞洲高度經濟成長可望支撐亞高收債成長力，後市展望趨於正面，建議逢低分批布局，有利於獲取穩定息收。

(工商 )