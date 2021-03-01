全球疫苗開始施打，且美國疫情確診人數明顯下降，疫情可望逐漸趨緩，台股順應國際股市表現，在充沛資金效應的推動下表現持續強勢，同步吸引投資人信心，根據投信投顧公會統計，1月台股基金定時定額扣款金額計有77檔月增率為正成長，顯示長期看好台股表現，但漲高後元宵節變盤重挫，凸顯定時定額策略投資有助降低風險。

根據投信投顧公會最新資料，1月定時定額扣款金額成長率前十名台股基金，近一季報酬率皆有超過20％，表現相對突出。台股農曆年後補漲強勁，指數突破多格局持續，但元宵節意外變盤，代表漲高風險顯現，建議採用定額方式投資台股基金。

日盛投信表示，台股近期走勢剽悍，續創波段新高，大盤走揚連帶台股基金績效表現亮眼，信心隨之增溫，但疫情尚未結束，單筆投入進場點不易掌握，機會風險並存，採定時定額策略投資，具風險分散、平均成本效果，積極型可運用「日日扣」機制，更有助提升定時定額效果。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘指出，在市場利率走升的環境下，高殖利率成分股有機會成為國際資金布局重點之一，2021年預計台股股利將優於其他國家，統計預估台股殖利率可達3.28％，遠勝於MSCI世界指數與S&P500指數的2.4％，在低利時代更具吸引力。

(工商 )