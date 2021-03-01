屏東縣消防局昨日晚間7時59分接獲通報指出，泰武鄉北大武山2.5公里處一民眾腳不慎扭傷、無法行走，警消隨即派遣共7車14人，攜帶山難救助及急救裝備前往救援，在10時12分接觸一對情侶，2人意識清楚，女生因腳不慎扭傷，經初步檢傷及救護處置，由搜救人員陪同2人下山，至1日凌晨12時40分才護送至山下，對方拒絕送醫。

警消發現，36歲男子自稱左腳膝蓋疼痛無法下山，女友則是腳不慎扭傷，同樣參與救援的檜谷山莊莊主隨即分給2人1人1顆止痛劑，讓警消帶著2人緩慢帶下山，直至凌晨眾人才到達新登山口，任務圓滿結束。

莊主強調，連假期間接觸很多單登案例，他舉例，有人預定晚上12點回到新登山口，另外一個案例是中午接近12點，在5.4K處遇到獨攀正要上山，但沒有帶頭燈的山友，他一路勸說讓對方回到4.0K處，目送他下山，才能避免可能危險。

根據統計，光27日、28日2天大武山住宿單登合計，每天都超過400人，泰武消防分隊長鞠曉明呼籲，近日登山活動熱門，但需要考量自身狀況，避免登攻情形，才能免去因體力不支帶來的危險。

(中時 )