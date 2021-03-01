1名網友日前在路上看到1名拾荒阿嬤，該阿嬤步履蹣跚、駝著背，腳上只有1隻腳穿著破舊雨鞋，另1腳則赤腳，讓他相當心疼，決定馬上買雙新鞋給對方，還送上1碗麵、飲料和幾百元現金，阿嬤當下感動地笑著接受；許多網友看到阿嬤穿著全新拖鞋的一幕，紛紛感動地留言「人間處處有溫暖！謝謝你的愛心。」

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前在自助洗車場洗車時，看到1名阿嬤推著推車到洗車場內撿回收，阿嬤臉上滿是皺紋、駝著背，身上穿著骯髒破舊的衣物，腳上只有1腳穿著雨鞋，另1腳則赤腳在路上，讓該網友相當心疼地說「這麼熱的天撿回收，腳又少穿一支鞋，踩在柏油路上腳一定會受傷。」

1名網友日前在路上看到1名拾荒阿嬤，該阿嬤步履蹣跚、駝著背，腳上只有1隻腳穿著破舊雨鞋，另1腳則赤腳，讓他相當心疼。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

網友決定馬上買雙新鞋給對方，還送上1碗麵、飲料和幾百元現金，阿嬤當下感動地笑著接受。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友看到此景後，趕緊跑到隔壁的五金百貨行買了雙拖鞋跟1罐舒跑，他之後看還有時間，他又再買了1碗麵和身上幾百元的現金都給了該阿嬤，「阿嬤很開心地對我笑著說謝謝，還好阿嬤穿上鞋子時尺寸剛好，看著她開心的樣子我也感到開心」，他說看著該阿嬤轉身的背影也不禁讓他想起遠方的阿嬤，

許多網友看到網友事後po出的照片，阿嬤穿上黑色全新的拖鞋後步行離開，網友紛紛感動地留言，「人間處處有溫暖！你的善舉相信可以影響很多人」、「謝謝你的善心」、「謝謝您的愛心，看到老人這畫面很心酸」、「台灣因你而美麗」、「謝謝你散播正能量！」

(中時新聞網)