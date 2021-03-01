日前富邦悍將宣布，已和還未參加選秀的前旅美投手江少慶達成最大合約共識，對於自己的紀錄將被打破，味全龍投手王維中開玩笑說：「這樣我就沒有壓力了。」

去年王維中與味全龍簽下5年3個月總值208萬美元的中職史上最大合約，他的表現也成為眾所矚目的焦點，而在江少慶確定投入中職選秀後再度引發熱議。

王維中表示，之前在旅外春訓時就時常會約江少慶等人吃飯，兩人私下感情也很不錯，也曾極力要約他來味全，可惜球團今年的選秀順位抽籤抽到第5位，想和江少慶當隊友的願望落空，紀錄也將被好友超越。

但王維中對此並不眼紅，反而開玩笑的說：「好喔！以後最高薪壓力、什麼事都給他扛了，這樣我就沒壓力了，很棒！」

受到疫情影響，不少台灣球員選擇回台參加選秀，包含前旅日左投陳冠宇，旅美的江少慶、吉力吉撈．鞏冠（原名朱立人）都確定投入選秀，對於其他還沒有球隊且尚未決定動向的胡智為、呂彥青、黃暐傑和曾仁和等人，王維中也十分期待他們能夠一起在中職打拚。

王維中認為，從現實面來看，美職現在已經展開春訓，熱身賽也開打，還未找到球隊的球員進度已經慢很多，如果現在沒有球隊協商之後要再找會更難，可能就要想開一點，「但如果還有旅外夢就又是另一回事。」

(中時 )