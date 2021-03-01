苗栗縣首家家庭托顧機構2019年在苑裡開幕啟動，為失能長輩，提供日間托顧服務。（長照中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府推動家庭托顧服務，2019年設立縣內首家社區長照機構，去年底又於苗栗市、頭屋鄉、大湖鄉、頭份市布建4處據點，可提供失能長者日常生活照顧以及認知訓練等活動課程，達到在地化、即時化、個別化服務，達成就近安老並在心靈層面達成健康促進。

縣府長期照護管理中心行政管理課長陳宜芬指出，家庭托顧提供失能老人身體照顧、日常生活照顧服務與安全性照顧、備餐服務及依失能老人意願及能力協助參與社區活動，讓長輩就近安老更讓家庭照顧者可安心外出工作，增加家庭收入來源。

陳宜芬說明，縣內首家社區長照機構2019年在苑裡鎮成立，去年底苗栗縣再成立4處社區長照機構正式開幕啟用，每家「家庭托顧」可服務4名失能長輩，提供日間托顧服務，政府並依照個案失能等級別給予補助，目前苗栗縣共有5處家庭托顧機構，可提供20位失能長者托顧服務。

長照中心說明，家庭托顧提供失能老人身體照顧、日常生活照顧服務與安全性照顧、備餐服務及依失能老人意願及能力協助參與社區活動，長照等級第2級以上的65歲以上老人、領有身心障礙證明、55到64歲原住民、50歲以上失智症即可申請。

陳宜芬指出，照服員服務時數達500小時，並有另名500小時工作認證的照服員輪替，以自家作為據點即可申請設立提供家庭托顧服務，目前頭屋鄉、大湖鄉、頭份市據點仍有名額，將協助媒合有需要的長者提供服務，今年約有5家家庭托顧據點提出申請，目前有2案審核中，將積極布建社區長照機構，滿足高齡化社會老人多元福利及家庭照顧者需求。

(中時 )