國民黨中央黨部一樓大廳「頂天立地」的大屏風今天完工，從電梯扶下來可看到「努力進前」國父墨寶。（讀者提供）

國民黨上週移走中央黨部一樓大樓「永懷領袖」風水石。（黃福其攝）

國民黨中央黨部前年修補「永懷領袖」風水石基座，一度成話題。（黃福其攝）

國民黨中央黨部B1風水池屢生爭議。（黃福其攝）

國民黨中央黨部B1風水池填平改種植栽，整個空間成為休憩空間，吸引民眾及志工拍照。（黃福其攝）

國民黨中央黨部B1風水池填平改種植栽，整個空間成為休憩空間，江啟臣日前還現場大秀蕯克斯風才藝。（黃福其攝）

國民黨空間改造，上週把中央黨部1樓大廳一顆「永懷領袖」風水石搬走，改設一座巨大的屏風，今天已施工完成。這座高990公分、寬 325公分、厚69公分的木造屏風，從地板往上到天花板，有如「頂天立地」，上方有黨徽，且前後各有「天下為公」、「努力進前」國父寶墨，尺寸完全符合魯班尺的吉祥數，事先還有風水師看過。祕書長李乾龍說，1樓大廳空間改造，整體只花60萬，除了提升質感，也創造友善空間，「好的空間就是好風水」。

國民黨前年8月將一顆「永懷領袖」的大石頭搬到一樓大門與電扶梯之間，宛若「石敢當」，黨工間流傳要化解「口舌之爭」風水，但國民黨仍歷經2020總統立委雙雙慘敗，黨內至今時有波折。最近黨中央空間改造，繼填平風水池之後，上週又移走大石頭，要改設屏風。黨工就打趣說，先前搬來風水石，碰到郭柯王結盟風波；如今搬走風水石，又逢藍白合惹議，「好像柯文哲就是國民黨的大石頭，就不知是絆腳石或墊腳石」。

國民黨2019年7月15日總統初選民調出爐，當天下午黨部所在的八德大樓後側風水池，就有一條龍魚跳出魚池被曬死，因魚長恰46公分，龍魚又被視為魚中帝王，韓國瑜是46年次且姓名有「魚」諧音，當時黨內就有人視為壞兆頭。

雖然國民黨解釋，「魚池、龍魚是大樓管委會的事，跟國民黨無關」，但一星期後，國民黨就把長期擺在1樓角落的「永懷領袖」大石連同樹頭基座，搬到1樓大門口與電扶梯之間，當時就傳出是為了擋煞。

當時黨工間還言之鑿鑿，指風水師詹惟中來看過，指1、2樓間的兩道電扶梯像是「舌頭」，直衝大門口，風水上易生「口舌之爭」，放上大石就可化解。結果隨著郭、王出走風聲不斷，黨部後來又在大石後方加貼黨徽，增加莊嚴感，卻又發現樹頭基座有大裂縫，當時適逢郭台銘、王金平及柯文哲結盟時期，黨內團結出現裂縫，國民黨也以「美觀」為由，雇工修補基座裂縫。

據悉，該組大石及樹頭基座，是1995年國家建設研究班第三期的學員，合資設在木柵的革命實踐研究院留念，後來革實院賣掉，被搬到張榮發基金會所在的前黨部大樓倉庫裡，至2005年又搬到現址，一直放在1樓大廳角落，前年8月被移到大廳中央，上週又出動升高機，移置角落，再趁228連假施工，改設一座外有「天下為公」、內有「努力進前」國父墨寶的巨大木框屏風，同樣具有擋煞效果。

國民黨原打算屏風作半樓高，不過李乾龍認為乾脆從地板作到天花板，展現「頂天立地」的氣魄。此外，黨工建議在屏風刻上禮運大同篇，不過李乾龍覺得太複雜，決定採用兩幅國父墨寶，對外的那面刻「天下為公」，讓人一進黨部就了解國民黨的宗旨，對內的一面則刻「努力進前」，象徵國民黨努力為國、為民及為黨努力。屏風文字及黨徽採木質度鈦還有led燈，氣勢不凡。

先前國民黨才把屢成話題的B1魚池填平，並打造成植栽休憩空間，作為禁菸的戶外咖啡區，並在春節後新春團拜後正式啟用，雖然外界對造景看法不一，甚至形容像福地，但每天都有不少志工或民眾前往休憩、喝咖啡、拍美照，頗受歡迎。黨中央日前也在該區辦聯誼，黨主席江啟臣大展歌喉，也連吹數曲薩克斯風，難得展現音樂才藝。有黨工說，填平水池除了造景，也是因為漏水影響B2停車，至於風水則見仁見智。

李乾龍因過年前向路邊的賣柳丁的老婦人包下全部的柳丁，要讓老婦人早點回去休息，但提著四大袋柳丁上車卻不慎造成右肩韌帶斷裂，今晚就要住院準備明天開刀，他下午特地到中央黨部了解完工情形。他說，一樓大廳空間要擴大展示國父文物，從2櫃變成5櫃，並調整民眾休閒空間，整體提供更友善、更有質感的空間，如同B1水池改為休憩空間一般，「好的空間就是好風水」。

(中時 )