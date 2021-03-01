以色列總理納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）指責伊朗上星期在阿曼灣襲擊了一艘以色列貨船，並表示會採取必要回應行動。上周五，一艘實際為以色列所有的巴拿馬籍滾裝貨輪「太陽神光號」(MV Helios Ray)遇到觸雷或是炸彈攻擊，吃水線附近被炸出2個大洞，雖未造成人員傷亡，但船隻受損也頗為明顯。伊朗則否認他們與船隻受損有關。

美聯社報導，納坦亞胡是接受以色列公共廣播公司訪問時，表示他這項判斷，他承認目前沒有任何實際證據，但他堅稱「這確實是伊朗的作為，這很明顯。」

「伊朗是以色列的最大敵人，我會制止他們。」言下之意顯然是以色列會有明確的回應。

「太陽神光號」總長200公尺，最寛36公尺，吃水8.5公尺，主要運輸汽車，遇襲後仍然完成汽車運送工作，並在星期日駛往杜拜港進行修復。

除納坦亞胡以外，以色列國防部長兼陸軍參謀長也表示，他們相信伊朗是襲擊事件的主謀。

伊朗外交部發言人賽義德·哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）則回應「以色列是莫須有的指控，是以色列藉機對伊朗發起恐嚇。」

另外，敘利亞官方媒體報導了以色列在大馬士革附近發生的一系列空襲，稱本土防空系統已經攔截了大部分的攻擊。有些以色列媒體報導，這場對敘利亞的空襲就是對貨船被炸的的反應，因為伊朗、真主黨、敘利亞是同盟關係。

以色列軍方則不予置評。

一種說法認為，自從去年9月份，以色列與阿拉伯聯合大公國簽署正常化協議以來，伊朗發動一系統對以色列的報復手段。

(中時新聞網)