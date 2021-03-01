大陸海關總署日前表示，1日起暫停台灣鳳梨輸入境內，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌動起來籲國人協助鳳梨農民度過難關，但令人意外的是，名嘴黃創夏2月27日卻在節目表示，「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？我們怕什麼」，言論讓網友譁然，雲林菜農林佳新反諷「釋迦，棗子要順便表演吃一吃嗎？」。

蔡英文近日喊出打造「鳳梨國家隊」，想穩定民心，不少綠營政治人物也都紛紛在臉書發圖文力挺農民，呼籲大家吃鳳梨，國民黨也響應幫助農民活動。

但讓人費解的是，黃創夏27日在「鄭知道了」節目表示，「中國自我膨脹，禁台灣鳳梨又怎樣，壓力不大，我們怕什麼？只要每人一天18公斤的鳳梨，吃個兩個禮拜，一顆才3公斤，很難嗎？」。

一番說法讓不少人看傻，前台中市立委參選人、農民林佳新質疑，「最蠢的行為就是農產品只要上新聞就努力做梗圖，下鄉視察，然後叫大家努力吃起來，一天給你吃一噸都無法解決鳳梨問題，反而排擠其他盛產水果的通路，製造更多問題，過年後買氣降，釋迦，棗子要順便表演吃一吃嗎？」。

自媒體「比特王」也PO文反諷，「呃…愛台名嘴可以先示範一天吃6顆鳳梨嗎？我ok你先吃！3公斤的鳳梨長什麼樣大家能想像嗎？其實3台斤的鳳梨就算很大顆了」。

(中時新聞網)