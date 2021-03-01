前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）已經54歲，但是一直在操煩自己女兒未來的幸福，他曾砸下重金1000萬美金（折合新台幣2.7億元）幫女兒徵婚，但似乎因為他大女兒體重接近150公斤，到現在仍然沒有人敢娶。

現年31歲的米奇（Mikey Lorna Tyson），外貌上與泰森極其相似，身高180公分，體重150公斤，體型上比178公分的泰森還大上一圈。去年3月時，泰森就擔憂女兒找不到對象，因此對外表示，誰娶了米奇，就可以獲得1000萬美金。當時還有位喜劇演員用著戲謔的態度詢問泰森是否可以娶他女兒，結果被泰森痛批是在炒新聞，要求對方收斂，否則要會要對方付出代價。

但即便泰森拿出高額的獎金，他的女兒至今還是小姑獨處，而有傳聞說，米奇為了讓自己能夠順利的嫁出去，終於願意做出改變，開始健身運動，甚至跟著老爸一起練拳擊，要讓自己瘦下來之後完成終生大事。

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(中時新聞網)