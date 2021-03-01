針對違規攤商的亂象，有遊客認為他們是為了生計，不要太苛刻；但也有民眾說，美景被攤商破壞，應設置專區讓兩者共存。（張毓翎攝）

民眾目擊有人將警方設置的三角錐移走，再把車子開進去做生意。（張毓翎攝）

還有人把防汛道路當夜市擺攤，架起一張張的桌子賣小吃。（張毓翎攝）

嘉義縣太保市朴子溪南堤防汛道路兩旁，種植綿延1公里多的黃花風鈴木，有「黃金大道」之美譽，目前花開約5成。228連假期間天氣好，湧入大批遊客駐足，不過人多，亂象也隨之而來，即使警方在重要路口設置三角錐，禁止民眾駕車進入或設攤，流動攤販仍是如花海綿延無盡，甚至還有人排起一張張的桌子做生意，讓不少遊客看到直呼「誇張」。

全台各地的黃金風鈴木相繼盛開，去年朴子溪南堤黃花風鈴木大爆開，成為熱門賞花景點之一。今年花況從上周進入佳境，預估這周末最為盛開，被疫情悶壞的民眾，趁著連假3天假期衝一波，搶先一睹盛開的金黃色花朵，只不過人一多、亂象就多。

居民發現今年流動攤販比去年更多，從台61線橋下蔓延到觀濟宮約1公里，幾乎有花的地方，都被攤販「包圍」，還有民眾目睹，有人載著一堆的青花菜開到警方管制區，下車大剌剌直接將三角錐移走，再開進去做生意。有人嘲諷說「此景比花海更令人歎為觀止」。

純淨美景被流動攤販破壞，田尾里長陳憲發也大呼「可惜」說，去年黃花風鈴木暴紅後，當時發現流動攤販的問題，今年初與太保市公所開會時，討論是否要規畫管制，但主要考量花期難預測，且該處管轄單位屬第五河川局，執行上就少了公權力而作罷。

水上警分局太保分駐所所長朱政丞坦言，水防道路非屬一般交通道路，若攤販賴著不走，警方無法開罰，只能勸導離開；之前居民投訴花季期間，人車往來造成他們出入不便，非常危險，故除了在台61線橋上加強交通疏導，也在下方防汛道路管制。

太保市公所祕書鄭淑芬說，明年會邀集相關單位，研議設置販賣特區等措施，減少攤販違規佔位情形。對此，五河局副局長許錫鑫也回應，昨日已派員到場勸離攤商，並請他們做好環境整理，針對違規攤商的亂象，未來地方若提出相關建議，本局會全力配合。

(中時 )