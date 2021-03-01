媒體報導環保團體、學校研究人員等1日清晨欲前往桃園大潭藻礁現場，卻在管制區外被阻擋，但其他釣客只要填寫資料即可進入，對此，中油表示，因環評承諾必須維持未開發區生態，現場必須管制，部分釣客是當地漁民，切結後可進入；一般民眾在開放時間若要親水，可登記後進入未開發區，其餘從事環境教育活動、學術研究人員欲進入該區，欲辦理學術研究及活動，可於5個工作日前提出申請。

中油指出，在第三座液化天然氣接收站興建計畫環評審查期間，已承諾維護原觀塘工業區未開發區現狀生態環境，為維護未開發區現狀之生態環境，避免未開發區遭傾倒廢棄物和破壞行為，並善盡管理人之責任，已訂定相關管理辦法及設置解說告示牌等，並僱用保全人員全天候在進出口執行管制。

不過，為顧及社區居民親水權利，一般民眾於開放時間可在管制哨登記留存聯絡資料及訪客須知，即可進出未開發區，至於舉辦環境教育活動或進行學術研究調查，則應於5個工作日前提出申請，經同意後始可進入，因此絕無差別待遇情形；另為保障民眾安全，每月大潮期間也禁止進入藻礁區（即G1、G2區）。

此外，針對釣客可進入之情形，中油說明，有部分釣客是當地的漁民，原本就在未開發區靠捕魚為生，為顧及當地漁民生計，經當地里長證明及簽具切結書後，可同意進入捕魚；其餘釣客都集中在台電公司大潭電廠溫排水渠道區釣魚，若有進入藻礁區（G1、G2區）者，保全人員即予以驅離。

(工商 )