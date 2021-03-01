在疫情期間，不少行業都受到影響，工作缺額釋出少，讓不少求職者頻頻碰壁，也因此，會將標準拉低，「先求有，再求好」。近日一位女網友發文表示，近日面試時慘被上級「洗臉」，原本以為無望，卻在隔天收到邀約，讓她陷入兩難，不知該如何抉擇。貼文一出，馬上就有許多過來人分享自己經驗，才知道原來面試套路很深。

原PO在Dcard上發文詢問「面試被洗臉但收到錄取該去嗎？」表示近日到一間公司接受面試，卻感受到人資及主管對她帶有瞧不起的感覺，同時也感受到自己的能力不足。

不過，原PO卻很訝異在隔天收到該公司的錄取邀約，她表示的確滿想去挑戰學習新東西，但想到當初面試卻有點害怕。原PO另外分享，當天早上還有去另一間公司面試，可能是小公司的緣故，面試主管就非常有親和力；而洗臉的公司是一間上市上櫃的大公司，沒想到差別這麼大。

對此，網友紛紛表示，「想再洗乾淨點？可能比較缺人手先讓你試試吧」、「先洗臉妳才能砍妳的薪資吧」、「不會，初次見面就這麼不客氣，我覺得未來成為屬下也不會得到應有的尊重」、「面試時先貶低妳一頓，再大發慈悲的施捨妳一個工作機會，千萬別被騙了」。

一位網友分享，曾經面試時也是遭到大洗臉，最後卻還是錄取，薪水還比預期高2K。人資後來向他透露，有時候面試會測試應徵者的臨場反應以及抗壓性，「縱使你資歷不錯 但還是要找地方吐槽你。」

但不少過來人指出，這是公司為了砍低薪資的套路，「就是想壓低薪水啦，不然的話可以去選別的人選啊，幹嘛要一個自己都嫌的。」另一位網友則表示，面試是雙方了解的過程，尊重面試者是基本的禮貌。

(中時新聞網)