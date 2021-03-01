住在新北中和區的一名30歲張姓男子，日前獨自到一間卡拉OK店喝酒，期間點了2瓶昂貴的洋酒、還有小菜，更叫來7名小姐陪喝酒，張男豪氣消費，店家以為是大老闆，未料結帳時，張男僅說一句話，店家氣炸報警。

根據了解，張男平時沒有工作，偶爾打打零工維生，且身上經常沒錢，上個月26日晚上大約11點，沒錢的張男突然想喝酒、還有找小姐，因此前往中和區某家卡拉OK店，才剛坐下就先點2瓶總共5200元的威士忌，接著陸續點百元小菜來吃。

張男爽點洋酒喝(圖/翻攝畫面)

沒多久張男表示「將店裡有空小姐都叫來」，小姐們以為金主上門，最後張男點了7名小姐陪喝，期間小姐跟張男要小費，張男不斷找藉口推託，店家終於發現不對勁，因此要求張男先埋單，結果張男擺出無賴態度，直接說「我沒錢」，店家傻眼隨即報警。

警方獲報到場，發現張男是賴帳慣犯，愛喝免費花酒，他承認自己沒錢，可是想喝酒、找妹妹，店家當晚損失約6000多元，事後堅持對張男提告，而警方訊後，也依詐欺罪將張男移送新北地檢偵辦。

(中時新聞網)