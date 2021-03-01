大陸國家主席習近平原訂訪日行程自去年以來受疫情影響而一再拖延，但近期雙方在大陸《海警法》與釣魚島問題上的態勢升高，加上美國印太戰略與人權議題影響，日本官員認為，即使疫情平息，習近平訪日也難以在年內實現。

《法國國際廣播》(RFI)引述日本《產經新聞》報導說，中日兩國政府最早計劃是習近平受邀於去年4月以國賓身份訪日，因新冠疫情影響而延期，年初雖然傳出中日將積極推進習近平訪日行動，但目前雙方在釣魚島、人權等問題上齟齬不斷，現階段已停止磋商習近平訪日事宜，年內完成國事訪問將難以實現。

《產經新聞》表示，現在除了疫情的阻礙，中國與日本因釣魚島的主權爭議則是阻礙習近平訪日更重要原因。

報導說，大陸海警船去年在釣魚島周邊海域出現天數多達333天，創下新的紀錄。日方認為今年大陸海警船頻頻進入釣魚島海域，且尾隨日本漁船，導致釣魚島情勢升高。

人權方面的問題則主要是香港與新疆問題。報導說，北京在香港實施國安法，逮捕香港民主派人士，在新疆維吾爾的種族壓迫問題受到許多國家指責，如果在這種情況下還邀請習近平以國賓身份訪日，很可能向外界釋放錯誤信息，誤以為「日本默認中國的作法」。

習近平訪日受阻另有一個重要原因，《產經新聞》指出，習近平以國賓身份訪日將與日本天皇德仁會晤，但是日本政府2月公布的民調顯示，77.3%的日本民眾表示「對中國沒有好感」，這將難以進行習近平與德仁的會晤。

報導引述日本高級官員表示，今年習近平以國賓身份訪日已不太可能，明年是中日建交50周年，是兩國外交上的重要刻，屆時習近平能否順利訪日還得兩國關係而定。

(中時新聞網)