全新世代BMW 4系列可說是目前最具話題的雙門跑車，為了向70年代跑車3.0 CSi及40年代跑車328 Coupe致敬，設計師巧妙融合各世代風格，以摩登且極為感性的方式，重新詮釋BMW雙門跑車，帶給人們過目不忘的造型設計。

其實，第一眼看到試駕車BMW M440i xDrive是有些不適應的，低趴的車頭、寬大的水箱護罩、炯炯有神的LED頭燈以及前窄後寬的19吋輪胎配置，隨著相處時間的增加，漸漸從「怪」變成「美」，這樣的經驗其實很特殊，也許正是它讓人過目不忘的魅力所在。

坐上Vernasca真皮包覆的M雙前座跑車座椅，搭配握感極佳的M款多功能真皮方向盤，駕駛者導向的儀表配置，似乎在告訴駕駛者「我準備好了」。特別的是，試駕車搭載首次於BMW車款出現的「SPRINT衝刺功能」，操作方式相當簡單，不管在哪種行車模式下，只要長按方向盤左側的換檔撥片，系統馬上就會切換至Sport模式，變速箱也同步調整至當下轉速可容許的最低檔位，有如進入戰鬥狀態，提供駕駛者隨傳隨到的加速力道。

M440i xDrive搭載3.0L TwinPower Turbo直列6缸引擎，擁有374hp/500Nm最大動力輸出，搭配48V高效複合動力與8速手自排變速箱，0-100km/h加速僅需4.5秒。實際試駕，4系列完美的50:50配重基礎及充沛動力，加上精準的轉向與支撐強化的後軸，予人極富樂趣的駕馭快感。

至於「SPRINT衝刺功能」的用法，在一般駕駛模式下因超車切換時，可明顯感受馬上增加充沛的加速力道，待超過前車後不必再做切換，只要回到原本速度，系統即會回到原先的模式；若是在運動模式下操作時，因為強制降檔而賦予更為強大的動力輸出感，這在進入一個特別刁鑽的路段時，會顯得特別好用。

科技面向上，12.3吋虛擬數位儀表巧妙結合10.25吋中控觸控螢幕，並導入BMW智能衛星導航系統與iDrive7.0使用者介面，結合BMW智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto），讓車輛轉化為最好的個人助理。其中，全新BMW智慧語音助理2.0可透過連網提供更加口語化及人性化的互動方式，例如說出：「我很冷」便會直接調降空調溫度，口語化的指令亦可與車輛功能結合，例如「開啟Sport模式」、「何時需要保養」等，系統 會協助車輛操作並於iDrive中控觸控螢幕顯示執行訊息。

此外，除了標配智慧Comfort Access免鑰匙系統外，還搭載iPhone手機數位鑰匙，手機只需靠著駕駛座門把即可輕鬆開鎖、解鎖，更可透過iMessage功能將鑰匙分享給5位朋友，同時，只要將iPhone手機置於中控檯下方，透過手機NFC感應直接啟動車輛引擎，不再需要傳統車鑰匙，將車輛、手機與數位化生活無縫接軌。

駕駛艙展現純正運動風格。（陳大任攝）

首次導入SPRINT功能。（陳大任攝）

握感極佳的方向盤。（陳大任攝）

排檔座配有精緻花紋的金屬飾板。（陳大任攝）

多功能轉盤質感很高。（陳大任攝）

排檔桿兼具造型與質感。（陳大任攝）

跑車化造型駕駛座，提供頭、肩、腰支撐。（陳大任攝）

駕駛座椅電動調整。（陳大任攝）

後座椅型提供不錯的支撐，頂篷留有頭部空間。（陳大任攝）

星幕式水箱護罩設計。（陳大任攝）

LED 頭燈有著銳利眼神。（陳大任攝）

後座椅傾倒後可提供更大的載物空間。（陳大任攝）

(中時 )