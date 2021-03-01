廂型車冒煙起火時，駕駛未在車上，無人受困、受傷。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣消防局趕抵現場後迅速控制、撲滅火勢。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

台9線蘇花公路115公里處在今天（1日）下午5時24分，一輛廂型車與其他車輛擦撞後，忽然冒煙起火，宜蘭縣消防局出動蘇澳、南澳分隊前往現場搶救，火勢迅速撲滅，但火燒車造成路段回堵5公里長，宜蘭警方調查後，發現廂型車駕駛李姓男子疑因酒駕跨越車道才釀禍。

由李姓男子駕駛的廂型車，是在蘇花公路北上時，疑因跨越車道，與黃姓男子駕駛的小客車發生擦撞，擦撞後廂型車發生悶燒、冒煙後起火。消防局獲報後15分鐘趕到現場，經布線搶救後6分鐘控制火勢。

台9線、舊蘇花公路北上115K附近，今（1）日下午發生火燒車事故，目前雙向車道嚴重回堵，車流完全動彈不得，提醒用路人提早改道。（圖／翻攝自臉書蘇花公路即時路況）

宜蘭警方到場後，對兩車駕駛實施酒測，李姓男子酒測值達每公升0.55毫克，因涉犯公共危險罪，移送宜蘭地檢署偵辦。

由於今天是228連假收假日，蘇花路廊北上車多，火燒車地點是北上經蘇花改東澳至蘇澳段的必經之路，讓車流回堵約5公里長，火燒車時封閉雙向半小時，現已恢復單線雙向通行，預估可能到晚間8時才可以恢復雙線通車。

(中時 )