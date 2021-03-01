對於陸方片面禁止我鳳梨銷陸，台糖今（1）日表示，台糖以農立業，農民辛苦最知道，所以台糖將全面啟動，用最大能量幫助鳳梨農一起挺過這個突發事件。「協助鳳梨農應該是一整個產季，而不是煙火式相挺」。

台糖並提出四大具體做法：一、鼓勵同仁多多購買鳳梨，也透過台糖福利會及育樂會，強化消費力道。

二、台糖通路包括蜜鄰、糖廠賣場、休憩門市，會設國產鳳梨專區或專櫃，進平價卻質優的鳳梨，方便國人採買。

三、長期結合公益團體的台糖加油站，也將投入採買鳳梨，捐贈弱勢，也以加油送鳳梨為號召，讓消費者有一起「加油」參與感。

四、台糖睦鄰及公益經費也會配合政府，購置鳳梨給芳鄰或弱勢，全民挺鳳梨農。

台糖表示，協助鳳梨農應該是一整個產季，而不是煙火式相挺，所以台糖可能還會在鳳梨加工用途上出力，如鳳梨酵素、果乾、罐頭等。靠人不如靠己，只有全民胼手胝足，才有揚眉吐氣。

(工商 )