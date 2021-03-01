故事工廠舞台劇《暫時停止青春》由黃嘉千、于子育、吳定謙、羅宏正主演，黃嘉千飾演大齡慾女，劇中被老公吳定謙拋棄十多年，在療傷過程勾搭上鮮肉羅宏正，吳定謙與羅宏正在劇中是「以花會友」，從尷尬的前任與現任關係中，透過花朵讓兩個角色的生命注入活力而熟絡，羅宏正反而與黃嘉千的互動開始日漸冰冷，他形容與黃嘉千的激情關係，被在「青春樂園」裡平淡無奇的日常給扼殺了，「每一天都像是無盡的折磨」。

該劇聚焦大齡女子的遲暮焦慮，在工作、情感與養育小孩之間的困頓掙扎，進而為了想要凍齡而前往未知的「青春樂園」。吳定謙說，如有青春永駐之地，自己不會去，認為變老不是件壞事，「死亡會驅使你，把握有限時間圓滿人生；反之，若時間越多，則越容易迷惘。」對於在戲裡「青春樂園」日復一日枯燥乏味的生活，羅宏正笑認自己可以每天吃一樣的食物長達三個月以上，「如果我身邊的親人都不在了，或許會想去，如果還有牽掛的人，我不願意離開。」

吳定謙、羅宏正在舞台劇中是黃嘉千的前後任伴侶。（故事工廠提供）

吳定謙為此歷盡滄桑角色蓄鬍，自認不太會修鬍子，甚至刮鬍子刮到下巴流血，笑說：「新年見紅，也是一種喜氣象徵。」他在劇裡拋棄黃嘉千十多年，再次與前妻相遇，卻發現她已與鮮肉交往，吳定謙坦言，面對這頂「綠帽」，在演出過程相當糾結，「老婆用這樣方式報復，這對每一個男人來說，挺難受的」。而該場戲，導演黃致凱別出心裁地用舞蹈呈現女性紅杏出牆的樣貌，讓吳定謙笑說：「這樣詮釋太美，我都被吸引了！」

羅宏正認為，若面對情感上的挫敗，時間是最好的療傷導師，往往可以在分手情侶身上，聽到不同版本的故事，有如傷心星球的平行時空。他說：「如不是有自己想通或釋懷，只想找他人或是一群人附和自己，這僅是證明自己是一段關係裡的受害者而已。」

(中時 )