公股展開「鳳梨大採購」連線。自台灣鳳梨被大陸宣布暫停進口以來，公股銀行這二天陸續加入採購鳳梨助陣農民的陣容，根據最新統計顯示，財政部旗下的九大公股銀行，合計將集體大陣仗採購逾400公噸的鳳梨，倘若再合計包括台灣菸酒公司等其他事業單位，採購量可能上看500公噸。

目前已知，包括台銀、土銀、一銀、華銀、兆豐銀各採購50公噸，彰銀將採購60公噸，而合庫金則由合庫採購50公噸，另外人壽、證券加入各採購5公噸，整個合庫金集團合計也採購60公噸，台企銀則採購30公噸。

目前已知，各大行庫大部分都直接上農委會的網站訂購鳳梨，倘若以網站上價格每箱500元來計算，購買50公噸，就是買5,000箱，約斥資250萬元，合計九大行庫共斥資2,000萬元買鳳梨。

對此財政部官員表示，全由公股銀行自發性的助陣農民買鳳梨，依自家銀行的規劃進行購買，各家買進的量大部分都在30公噸至50公噸不等，除了公股銀行之外，亦有其他財政部所管轄的事業單位，也加入購買。

台銀指出，已上農委會網站訂購50公噸鳳梨，換算下來大約會買5,000箱，合計撥出250萬元預算購買。

公股行庫主管指出，各個行庫所買的鳳梨，會拿來分送客戶，或是捐給弱勢公益團體，例如，合庫即轉述董事長雷仲達的指示，會將購入的鳳梨分享給集團客戶、集團員工，並捐贈給合庫長期扶持的偏鄉弱勢族群，社福團體等等，來協助農民擴大國內的銷路，減少衝擊。

(工商 )