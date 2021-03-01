藍腹鷴公鳥發現前方有美眉，臉上鮮紅的肉垂馬上腫脹。（莊哲權攝）

鷴哥太熱情，把鷴妹嚇得落荒而逃。（莊哲權攝）

看著伊人離去，鷴哥顯得落寞。（莊哲權攝）

春天是許多鳥類的發情期，有鳥友在台東利嘉林道目睹1隻美麗的藍腹鷴公鳥，發現母鳥後，滿臉漲得通紅，緊接著突然衝向母鳥大跳求偶舞，舞步有點像殭屍，母鳥被這突如其來的動作嚇到，倉皇逃走，留下公鳥望著伊人遠去，鳥友笑說，公鳥心裡一定很受傷。

在卑南鄉利嘉林道目擊這場藍腹鷴把妹年度大戲的張姓鳥友說，清晨7時許，外表樸素的「鷴妹」率先出場，只見牠低頭默默覓食約5分鐘後，1隻盛裝打扮的「鷴哥」從另一側草叢冒出來，這位情聖在荷爾蒙的催化下，頭頂白色的羽冠豎起，臉部鮮紅的肉垂腫脹，顯然已箭在弦上。

企圖一親芳澤的鷴哥雄糾糾地挺立幾秒鐘後，發現鷴妹不太理牠，突然就跳起有如殭屍般的舞步衝向鷴妹，正當牠側著身體想在美女面前展現身上華麗羽衣時，似乎動作太過粗魯，嚇得鷴妹倉皇逃走，鷴哥眼睜睜地看著伊人遠去，說不出的落寞，真心換絕情，讓鳥友笑翻。

鳥友說，每年3、4月藍腹鷴發情期，公鳥除了有像殭屍又像袋鼠般的獨特求偶舞步以外，也會快速鼓動雙翅，除了向母鳥炫耀牠如綾羅綢緞般的羽毛，以迎得芳心，也有鞏固地盤，威嚇競爭者之意。

台東林管處表示，藍腹鷴別名「華雞」，是台灣特有種，被列為2級珍貴稀有保育類野生動物，分布在全台中、低海拔林區；利嘉林道近幾年來在部落的守護下，加上林管處的約束措施，生態豐富而多元，其中美麗的藍腹鷴族群穩定，不少登山客都有機會與牠們不期而遇。

(中時 )