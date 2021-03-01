義大皇家酒店星亞自助餐廳3月穿著紫色衣物用餐，平日午餐65折。（義大皇家酒店提供）

春季3月浪漫繽紛，宜人氣候適合旅行享美食，高雄義大皇家酒店祭出住房與美食雙優惠，想沉浸南台灣陽光的旅人，可選擇「經典雙享抱」雙宿方案，3月1日起至6月30止，入住獨具南洋風情的經典客房連住2晚或同日入住2間，1泊1食僅需5600元，平均每房每晚只要2800元。

義大皇家酒店表示，時序入春，溫暖和煦的氣候正適合來高雄旅遊，預訂「經典雙享抱」專案，規畫3天2夜的小旅行時光，不僅可在義大世界享受住宿、購物、玩樂等一站式度假，體驗飯店室內水療館、戲水池、三溫暖等上千坪休閒設施，還可以加碼安排港都1日遊，讓假期更加豐富。

現正逢「高雄春天藝術節」活動，高雄市多處景點皆推出國際級的藝文展演，也可來逛新景點—大港橋、高雄流行音樂中心與復古商店街HOLO PARK映像鹽埕來個文青小旅行，此外，3月底前壽山動物園、崗山之眼及旗津貝殼館等3大熱門景點皆免門票。

義大皇家酒店星亞自助餐廳提供多國特色美食，3月份亦推出優惠，周一至周五午餐時段，2人以上用餐，且每人身著義大世界「紫色」衣物，能以65折優惠用餐（原價10％服務費另計），等於原價858元的自助午餐，585元即可享用（以上優惠團體不適用）。

(中時 )