近日因大陸停止進口台灣鳳梨問題延燒，以及228紀念相關話題，許多政治政治人物的動態都受到各界關注。輿情民調網站「聲量看政治」統計後發現，在最近稍具話題的政治人物當中，蔡英文總統的聲量居冠，而她的聲量主要來自鳳梨問題，以及228議題和其他人對她的批評。

臉書粉專「聲量看政治」今(1日)發文通過及時新聞社群聲量、新聞聲量兩套系統，比較包括蔡英文、台北市長柯文哲、前總統馬英九等10位228當日與近期稍具話題的政治人物聲量。

結果顯示，蔡英文的拔得頭籌，占10人中的占31.11%；第二名是柯文哲，占18.32%；第三名是行政院長蘇貞昌，占15.16%；第四名是馬英九，占12.45%；第五名是副總統賴清德，占5.51%；第六名是農委會主委陳吉仲，占5.13%；第七名是前高雄市長韓國瑜，占4.5%；第八名是前國民黨主席朱立倫，占3.45%；第九名是國民黨主席江啟臣，占2.58%；最後是中廣董事長趙少康，僅有1.79%。

「聲量看政治」指出，蔡英文聲量居冠，主要還是因為大陸暫停進口台灣鳳梨，出席228中樞紀念活動為其次，第三是出席高雄亞洲新灣區開發案。採外還包括論文門，以及獨派人士、馬英九等人對小英的批評。同時，鳳梨問題，以及出席228紀念活動，也是蘇揆主要的聲量來源

至於柯文哲的聲量，來自於昨日中離沒有完整走完的一日北高，以及中間穿插的228活動，而柯P日前曾邀請馬英九同台參與228活動，並成為馬英九的聲量來源，而婉拒柯P邀請的賴清德，主要聲量也來自於228活動，「聲量看政治分析」，可能是因為北市228活動婉拒出席，賴清德相對低調避免爭議，所以聲量刻意壓低。

「聲量看政治」發現，因回應大陸暫停進口台灣鳳梨，陳吉仲成為鳳梨戰的第一線戰將；沒有任何大動作的韓國瑜，聲量來自社會與媒體一直在炒作韓國瑜何時復出的議題；朱立倫昨日有回應大陸農產品貿易戰一事，但聲量仍無法打開；而江啟臣在藍白合作議題過後，變成國民黨眾矢之的，又被民眾黨倒打一頓，昨日相當低調。

【2/28政治人物聲量 柯文哲占18%位居第二，僅小英聲量5成8 一日北高已無聲量效益】 資料來源：https://reurl.cc/Gd4qKy 以及時新聞社群聲量、新聞聲量兩套系統，比較包括蔡英文 Tsai... 由聲量看政治發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)