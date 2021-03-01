昨天到台東杉原海水浴場戲水，遭海浪吞噬失蹤的17歲李姓少年，今天上午11時許在離岸邊約100公尺處海底被發現，原本希望奇蹟發生的母親，盼來的卻是僵硬、冰冷的遺體，痛哭失聲，頻頻呼喚愛兒的名字。

「海水很冷，不要玩了，快回來」，李姓少年的母親昨天下午驚聞兒子溺水失蹤，趕到杉原海水浴場，望著茫茫大海，呼喚兒子聲音，幾乎被洶湧的浪濤聲淹沒，在親人的安撫下，李母還拿銅板擲筊，祈求奇蹟出現，兒子快回來。

經過一夜的煎熬，救難人員今天把握黃金72小時繼續搜尋，近中午11點3分，台東縣水中運動訓練協會人員在離岸邊約100公尺的海底發現李姓少年遺體，打撈上岸後，李母含淚確認身分，隨即痛哭失聲 。

據了解，李姓少年被安置在社福機構生活，昨天下午由機構保育員帶領同學10餘人一起到杉原海水浴場遊憩，李生在深水處游泳時，突遭大浪捲走，當時他還試圖往回游，但是海浪太大，把他捲得更遠，當時還有兩人試圖去拉他，但是沒拉到就被浪沖走；李生就讀台東某高職，有意考餐飲證照，不幸溺斃，廚師夢碎。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，目前美麗灣整體場域尚未移交，縣府須待點交完成後，預計於暑假前開放杉原灣海水浴場，屆時也將設有專人管理，進駐合格救生員，同時也會畫設民眾戲水區域；在尚未對外開放，安全維護措施尚未完善之前，請勿前往戲水、下海游泳，在岸邊遊玩的民眾也務必注意自身安全。

(中時 )