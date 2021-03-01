新北市石門區知名的「俞家肉粽」俞姓老闆（69歲），去年5月開貨車回自己家門口要停放時，圖一時方便違規迴轉，未料卻與恰好經過的黃姓重機騎士對撞，導致黃男內出血傷重不治。雖俞男事後感到內疚、坦承不諱，且以500餘萬元與死者家屬達成和解，但士林地院仍依《過失致死罪》判他6月徒刑，得易科罰金並緩刑3年。

根據判決，該案發生於2020年5月17日上午9時許，俞男開貨車回石門住家時，為了迴轉找停車位違規在店門前跨越「槽化線」，與騎重機的黃男發生車禍，黃男當時彈飛、倒地，雖無明顯外傷，但送醫後卻因內臟嚴重出血，搶救後仍身亡。

闖禍的俞男當時未逃亡，坦然接受檢警調查，檢方考量他隔天必須參加90歲老母親出殯，諭令以5萬元交保。俞男被依過失致死罪嫌起訴後，和黃男家屬談和解，最後賠償了514萬餘元。

庭訊時，死者家屬則向法官表示，俞男深感後悔且釋出誠意，士林地院依此審酌，並考量俞男沒有前科等，判其6月徒刑，得易科罰金18萬元，並可緩刑3年，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)