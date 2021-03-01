陳庭妮、黃健瑋合作麥當勞《從喝杯咖啡開始》迷你劇集。（麥當勞McCafé 提供）

陳庭妮、黃健瑋二度合作，在麥當勞《從喝杯咖啡開始》迷你劇集中，她飾演咖啡師、他詮釋作家，兩人在「咖啡時光」中的談話，將聆聽後的故事串起了《邂逅》、《在乎》、《錯過》三段式進行曲。兩位個性、風格迥異的演員同框，讓導演蕭雅全笑稱：「一個向左、一個向右，我的工作就是讓他們向中間靠攏，非常具有挑戰性。」

在情境中被賦予了有點曖昧的氛圍，對硬底子演員由黃健瑋來說，他謙稱：「我只能努力朝曖昧前進！」他跟陳庭妮其實只在去年第一次合作時有過幾面之緣，直到此次拍攝麥當勞McCafé才再續前緣，他說：「沒有見過很多面，反而是最好的準備。曖昧的情感，是彼此同為演員身份的認同和疼惜，在一起演戲時珍惜機會，下了戲，則珍惜友情。」戲裡戲外看著搭檔陳庭妮，黃健瑋誇她：「靈魂很美麗。」只是，如陳庭妮外在、內涵的人物，始終沒有在他理想中真命天女的名單中，「因劇情所需而演出，意料之外。」

陳庭妮出道後演過不同角色，咖啡師是初次嘗試，「之前看韓劇《咖啡王子一號店》，對於咖啡師的印象深刻，這次開心有機會演出這角色，還第一次穿上McCafé咖啡師制服，這才覺得這不是一般人可以勝任的工作。小時候到麥當勞，是媽媽給自己犒賞的獎勵，覺得是開心的樂園，這次演出，即便咖啡師是不曾在自己的夢想名單中的職業，卻因演出讓人生更多元，捎來驚喜。」

看到劇中《邂逅》男女演員的對話，陳庭妮對於真實生活中的「邂逅」，她坦言有過如劇情中的「咖啡邂逅」，但，也就那麼瞬間，自覺猶如「白日夢」：「我很理性，沒有憧憬。萬一如果有，也是不錯，只是不會期待。」反倒她格外享受「咖啡時光」，也舉例而言：「有次在瑞士，早上看到一位打理整齊的奶奶，優雅地喝著咖啡、翻看報紙，那種氣質和散發出來的風範，覺得這儀式的生活感，就是最美的咖啡時光，雖然短暫、卻很浪漫。」

黃健瑋活躍於舞台劇、電影中各種角色，十多年來編寫劇本、寫作，此次接演麥當勞劇集擔任作家一職，他也說算是做足了前置準備，然而，讓他做好做滿的功課卻是「減肥」。他為了呈現導演心目中的體態，在4天內狂瘦5公斤，「我接到拍攝通告只剩下一點時間，只好強迫自己不吃任何東西，只喝水和酵素維持基本體能，硬是把自己瘦下來，完成達標。」當這齣劇集殺青後，體重又回復，不過為了三月將拍的新戲，他又得瘦身超過5公斤，「有目的性在眼前，一定要完成」，展現優秀演員的敬業態度。

《從喝杯咖啡開始》迷你劇集將於3月3日（周三）在KKTV＆麥當勞官方YouTube晚上9點全球獨家上線。

(中時 )