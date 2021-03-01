富邦悍將內野手李宗賢上月27日與樂天桃猿的官辦熱身賽中，在5局下罕見連續發生2次失誤，是生涯頭一遭，儘管是發生在球季開打前，還有機會做調整，但對自己要求極高的他認為，不該發生的失誤就不能出現。

面對桃猿首位打者陽耀勳，李宗賢就出現失誤，沒想到下一棒林承飛又將球打過來，在想要策動雙殺的情況下，又情急出現傳球失誤。

李宗賢說：「這是自己的問題，第一球是動作上沒有配合到球的速度，第二球是看到跑者提前起跑，想拚看看二壘能否出局，想要搶快造成動作都還沒做好就要做下一個動作。」

生涯首度發生連續失誤，雖然是在熱身賽階段，還有調整空間，但李宗賢仍相當自責，「真的對投手滿不好意思的，這是不該失誤的，那時也有被樂天的球員虧爆，問說手套是不是怎麼了。」

對於李宗賢罕見發生連續失誤，富邦守備教練鄭兆行則認為，或許剛好可以給他一個警惕，「宗賢練習真的很努力，這無話可說，但比賽就是結果論，掌握了卻差一點，這還是失誤。」

「阿浪」透露，換半局後有去詢問李宗賢當下的想法，李宗賢也作出解釋，他認為選手有想法犯錯是好事，但守備最重要的就是每一個步驟都要做的確實，希望他藉由比賽累積經驗。

去年競爭游擊金手套位置，李宗賢不敵中信兄弟小將江坤宇，今年他也將此設為目標，今年春訓在守備上下苦功，針對傳球穩定性做加強，他說：「現在對傳球這一塊是滿放心的，因為在丟球的感覺自己知道，也讓手的負擔輕鬆一點。」

(中時 )