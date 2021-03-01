針對大專院校籃球運動聯賽(UBA)球員2月27日賽事發生語言歧視爭議，教育部體育署聲明，學生運動賽事是教育的一環，體育署呼籲各學校球隊應落實多元文化互相尊重的普世價值。

體育署辦理學生運動聯賽是為提供學生競技運動交流機會與展現訓練成果之舞台，各球隊的隊職員於競賽場上，除遵守競賽規程外，亦應秉持多元文化的互相尊重，以球會友。

中華民國大專院校體育總會已於28日要求各參賽學校轉知所屬隊職員，恪守言行，避免類此事件再次發生，也將以正式公文方式發函各校再次宣導相關事項。

此外，大專體總於比賽27日已與裁判檢討，日後對於球員場上言行嚴加約束，若在球場上對於不同膚色球員以不當字眼做人身攻擊，為惡意違反運動精神的行為，將依國際籃球總會(FIBA)規則第38.1.1條視為奪權犯規，另其它任何疑似種族歧視的用語，將視情況給予技術犯規或警告，後續賽事將本此原則嚴格執行。

(中時 )