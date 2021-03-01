大陸宣布3月起全面禁止台灣鳳梨進口，投下震撼彈。（資料照，曹婷婷攝）

大陸來函告知暫停進口台灣鳳梨，影響台灣農民生計，行政院長蘇貞昌日前強調，政府有三項措施確保鳳梨價格穩定，目前定調此事為檢疫理由，不想升高到政治層次。針對此番說詞，媒體人謝寒冰則是質疑，「這反應很奇怪，以前最霸氣不就是蘇貞昌，現在反而他最軟！」

關於大陸海關總署通知我方，因多次檢出介殼蟲，自3月1日起將暫停我方鳳梨輸入。蘇貞昌對此表示，我們定調為檢疫的理由，不升高為政治層次，陸對於澳洲的龍蝦、葡萄酒也是這樣的做法，我們不希望是出於同樣的動機，我們聯繫對方希望往好的方向走。

關於蘇貞昌的說法，謝寒冰日前在政論節目《國民大會》中質疑，「我不知道蘇貞昌說出這些話的原因為何，是不是因為還沒回神，搞不清楚事情，畢竟這反應很奇怪！」他坦白講，看起來今年鳳梨農遇到很大衝擊，因為九成幾乎都外銷大陸。

另外，外界也有人認為其實大陸這時候出招，反而救了農委會主委陳吉仲，因為當鳳梨價格不好，他就可推稱是因受到大陸影響的關係。對此，謝寒冰批，現在台灣鳳梨一斤才16元，覺得大陸這時候做出此政策，政府要硬起來，「且蔡政府以前說大陸對台灣依賴越來越多，那怎這次不把ECFA兩岸經濟合作架構協議全部斷掉？蔡政府要硬起來。」

(中時新聞網)