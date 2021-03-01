BMW婦違停阻拖吊 辱警王X蛋遭撂倒噴辣椒水

本日最紅「黑絲襪貴婦」，一名48歲曹姓女子，28日下午4點多，將汽車違停在新北市板橋區中正路，警方前往拖吊，過程中曹女突然出現，試圖阻止車被拖，但曹女沒帶鑰匙，因此警方不予理會，未料曹女對警方大打出手爆發衝突，影片曝光後，當時錄影者「無中生有、亂喊燒」掀眾怒，事後也被網友找到人，支持警方提告。

錄影男子不斷加油添醋掀眾怒(圖片截自/爆怨公社)

這段影片中，拍攝男子站在路口錄影，看警方與曹女爭執理論，沒多久雙方起衝突，男子開始大喊「警察先生！可以了啦」、「不要這樣打人家」，警方則怒回「她一直公然侮辱我，我有必要這樣嗎」，男子不斷說「不要這樣啦，人家女孩子」、「我知道啦」。

錄影男子邊看熱鬧邊點菸，不清楚事情詳細狀況，站在旁邊錄影亂「加油添醋」，行為掀起網友怒火，砲轟「到底關他什麼事」、「我最討厭聽到什麼，人家是女生，不要再這樣了，女生又怎樣？犯法不能抓嗎」、「以為哭就能博取同情」、「明明就是阿姨，還女孩子」、「看熱鬧亂講話一起告」，而當時男子拍攝的畫面，也被網友肉搜，支持警方也對男子提告。

據悉，當時依法上輔助輪後還要移動才不會放車，但曹女現身並未帶鑰匙，無法證明她就是車主，所以警員依法要求業者將車輛拖離，該女也以身體阻攔推吊車還推擠警員、挑釁警員，隨即呼叫警力支援，過程中曹女也抓傷警員臉頰，因此依法移送法辦。

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(中時新聞網)