大陸突襲式宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，為兩岸局勢投下震撼彈。民進黨英系、前桃園農田水利會會長黃金春表示，陳吉仲是出最多事情的主委，且一路以來只會用錢解決問題，他更直言政府很糟糕，好像把農民當賤民，十分過分。

大陸今宣布暫停進口台灣鳳梨後，為搶救種植鳳梨的果農，農委會立即啟動10億救市方案，蔡政府從上到下也紛紛譴責中國大陸此舉。同時，綠營政治人物也紛紛帶頭宣傳，鼓勵台灣民眾吃國產鳳梨挺果農，應對大陸封殺台灣鳳梨。

對此，黃金春接受《中天新聞》採訪時表示，蔡英文不是說，陳吉仲是有史以來最內行的主委？他並狠酸陳吉仲是出事情最多的主委，一路來都是用錢解決問題，都只是表面的。

黃金春更直言，政府很糟糕，農業產值低，就當作不重要，「產值低，連帶農民好像賤民一樣，真的太過分」。同時，他日前接受港媒《中評社》專訪時，回憶起30年前，前故總統蔣經國在視察時發現，當時政府保證收購米價1公斤是800元，與日據時代的1公斤1600元有所落差，便立刻宣布調整為1公斤1200元，但反觀現在鳳梨問題，政府作為令農民心寒。

此外，前國民黨屏東黨部主委張雅屏接受《中天》訪問時則說，政府灑人民的納稅錢 去補貼，這都是治標不治本的做法，要解決鳳梨問題的方法都有，看政府做不做。

台鳳梨禁銷陸農民苦 英系前水利會長心寒(黃金春採訪片段從4分42秒處開始)

(中時新聞網)