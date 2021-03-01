2021中華職棒熱身賽228連假期間在澄清湖棒球場正式開打，昨（28）日中信兄弟和統一獅重返澄清湖棒球場交手，現場超過4500位（4611人）球迷進場觀賞象獅熱身賽，這是2017年後官辦熱身賽以來，最多球迷進場的一場賽事。

暌違一年無職業棒球賽事的高雄，在陳其邁市長積極推動以及中職會長蔡其昌協助下，今年高雄將重現中職一軍例行賽，包括統一獅、中信兄弟與味全龍，共排定28場例行賽於澄清湖球場舉行。中職熱身賽則率先於2月26日至3月10日舉行，今年官辦熱身賽有8場是在澄清湖球場舉行。

中職獲得疫情指揮中心同意，熱身賽延續去年球季實聯制規定，採取對號入座、前後左右相隔1個座位的梅花座設定。相隔多時中職比賽重回澄清湖，南部鄉親相當捧場，其中2月28日中信兄弟和統一獅在澄清湖交手4611人，是2017年後官辦熱身賽最多進場球迷的比賽。高雄市副市長史哲在臉書與市民分享喜悅，並呼籲球迷提早購買預售票，前進澄清湖棒球場為球員加油。

今年高雄市政府自熱身賽起即規劃免費交通接駁專車服務，運動發展局局長侯尊堯表示，為方便球迷前往澄清湖球場觀看球賽，特別規劃免費接駁服務。熱身賽期間免費接駁專車去程於捷運衛武營站5號出口搭乘，返程則於澄清湖棒球場（勞工育樂中心公車站）搭乘回到捷運衛武營站。平日1個班次，周五及假日3個班次。

3月仍有5場熱身賽，3月3日富邦悍將VS中信兄弟、4日桃猿VS中信兄弟、5日味全龍VS中信兄弟、8日中信兄弟VS桃猿、9日味全龍VS統一獅。

(中時 )