228連假落幕，緊接著是清明連假，高公局考量部分民眾習慣提前掃墓，且疫情持續影響，為避免群聚，提前2個周休即會有掃墓需求，疏導措施包括清明節連假前2個周六、日（3月20日至21日、27日至28日），採單一費率再7折，鼓勵提前掃墓分散連假車流，為避免前1、2周六國5南向有長時段壅塞情形，比照連假實施每日0-12時石碇及坪林南向入口封閉措施。

相關應變計畫及規劃交通疏導措施：

一、收費措施：

(一) 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)再7折：假期前1、2週休；110年3月20日至21日、27日至28日，計4日。

(二) 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：假期間110年4月2日至5日。

(三) 暫停收費：

1. 110年4月2日至4日，每日0至5時國道全線暫停收費。

2. 110年4月5日，0至10時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制：

(一) 110年3月21日及28日，每日15-20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

(二) 110年4月2日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

(三) 110年4月2日至3日，每日6至12時，實施國5南港系統交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(四) 110年4月4日至5日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：

(一) 110年3月20日及27日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

(二) 110年4月2日及3日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。

(三) 110年4月4日及5日，每日7至19時，封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口；0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。

(二) 視車流狀況針對重點路段實施精進式匝道儀控。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

連續假期間國道交通量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。

(中時 )