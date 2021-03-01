時代力量邀請民眾連署支持藻礁公投，台南黨部與嘉義辦公室同仁1日於台南新營區民治路南瀛綠都心公園入口擺攤，讓公投連署在最後關頭衝破成案安全門檻，同時義賣台灣本土鳳梨，鼓勵大家採購，義賣所得將捐給藻礁公投主辦單位。

時力黨主席立委陳椒華、台南市東山區科里里王正元、後壁區新嘉里里長張細雲到場邀請民眾踴躍支持連署。陳椒華表示，雖然連署份數已經達到中選會要求的29萬門檻，但考慮到可能會有填寫未完善遭到剔除的連署書，希望繼續衝刺達到35萬份安全門檻。

針對最近中國藉故停止進口台灣鳳梨，陳椒華認為，中國此次行徑在商業邏輯上跟科學上都說不通，顯然是針對性的政治決策，只會招致反感，並且讓台灣人民更團結對抗中國的鴨霸，今天連署攤位也進行鳳梨義賣，並將所得全數捐給藻礁公投發起團體。

不過陳椒華也指出，農業市場變動不能只靠民間熱心或政府短期砸錢救市，根本上政府應對中國更加提高警覺，針對出口中國占比較高的農作物應及早開發多元市場，讓行銷通路更健全。

里長王正元也說，「自己環境自己救！自己鳳梨自己救！」除了邀請台南市民朋友踴躍支持連署，他也要告訴中國，台灣不是嚇大的，無理的政治操弄台灣人民不會認同。

(中時 )