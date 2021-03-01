新北市瑞芳區70歲廖姓老翁，上月27日在美食街便當店前發現一隻黃色貓咪憨態可掬，以為牠無人飼養，將貓裝進機車後車廂帶回家照顧，店家發現貓咪遲遲未歸，調閱監視器發現牠竟是被人抱走，嚇得立刻報警，警方循線逮捕廖翁，訊後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，被竊貓咪名為「阿咪」，是便當店二樓的美髮店家飼養，平時總會在便當店內閒晃，而牠個性親人、長相可愛，不少客人為了與貓互動而上門消費，阿咪也成為店內的招財貓。但前日中午，阿咪離奇失蹤，飼主發現愛貓遲遲未返家吃飯，四處尋找未果，調閱監視器發現阿咪竟是被廖男裝進機車車廂，氣得立刻報警，警方以車追人，將廖男逮捕到案。

廖男則供稱，平時常見阿咪在便當店前吃飯，以為是無人飼養的街貓，見牠可愛才將牠帶回照顧，警方則認定廖男行為涉及竊盜罪嫌，將他函送法辦，並請飼主將貓咪領回。

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(中時新聞網)