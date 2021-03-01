47名香港泛民主派人士因涉嫌違反《香港國安法》，昨日被以串謀顛覆國家政權罪起訴，案件今日在西九龍裁判法院首次審理。美國國務卿布林肯譴責香港扣押並起訴泛民人士，籲立即釋放他們，北京今日反擊，要美方停止干涉中國內政及香港事務。

香港民主派55人去年參與7月中「35＋初選」，今年1月被指控違反《香港國安法》國安法被捕，當中52人前天被要求到香港警署「提前報到」，其中有44人，連同正被還押的前香港眾志秘書長黃之鋒、人民力量副主席譚得志、民主黨前立法會議員胡志偉，共47人遭正式控以「串謀顛覆國家政權罪」並通宵扣留。

案件今日在西九龍裁判法院開庭審理，上午由警車將眾人押往法院數百名市民在法院外排隊輪候旁聽及聲援。

包括歐盟、加拿大、美國、英國等多國外交官今天亦到場，英國駐香港總領事館領事韋俊輝表示，案件再次證明香港國安法用以消除政治異見，英方對此表示深切關注。

美國務卿布林肯在推特貼文，強調政治參與及自由表達意見不是犯罪，美國與香港人站在一起，認為香港民主派參與政治和言論自由，不應構成犯罪。

中國大陸外交部發言人汪文斌今日回應，稱香港是法治社會，任何人都不能凌駕於法律之上。他又說，香港警察是依法拘捕並起訴，屬正當的執法行動，將堅定支持香港警方依法履職，維護國家安全和香港的安全和穩定。

汪文斌並敦促美方尊重事實及法治，停止干涉中國內政及香港事務。

(旺報 )