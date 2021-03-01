新北市政府動保處為推廣老殘疾犬貓認養，於1日推出動物之家犬貓回春雙響炮方案，凡認養10歲以上犬貓或身患殘、病需長期照護者及在動物之家待1年以上犬貓，可享終身免費健檢、獸醫師到府醫療諮詢、免費輔具、特約長照動物醫院醫療優惠、寵物離世火化樹葬等項目價值3萬元以上，藉以提高民眾認養意願，讓飼養人不必擔心費用問題，幫助毛寶貝得到完善照顧，給高齡毛寶貝一個安好晚年！

為鼓勵市民認養動物之家10歲以上高齡犬貓，尤其是照顧老年性疾病、慢性病、殘障之寵物，動保處推「犬貓回春雙響炮」方案，方案一由獸醫師認定10歲以上高齡犬貓，動保處每年提供1次犬貓全身健康檢查，包括血液生化檢驗、X光、超音波檢查、狂犬病疫苗及基礎傳染病疫苗注射，整年份心絲蟲預防藥、骨骼保健食品，並視動物狀況提供輔助胸背帶、寵物推車、特製輪椅，累積認養3隻以上，可申請獸醫師免費到府醫療諮詢，寵物離世將提供免費集體火化樹葬服務。

方案二為認養在動物之家超過1年以上動物，可享有2年1次犬貓全身健康檢查、基礎疫苗免疫注射、飼料購買優惠券，最重要可享免費訓犬課程，解決吠叫、隨意便溺、亂咬問題，幫助飼主訓練犬隻，以上好康服務價值高達1萬2千元以上。

動保處表示，目前犬貓收容數計1,416隻，其中老殘疾犬貓隻數約25隻，駐達1年以上犬貓約600隻，此次認養方案別於以往，升級每年提供醫療健診、獸醫師到府服務、終身後事處理、提供輔具設施，嘉惠飼主提供照護需求，另結合轄內63家特定寵物長照動物醫院，提供免收掛號費或9折等折扣優惠，減輕認養高齡犬貓經濟負擔，讓動物之家毛寶貝們能夠找到溫暖的家。

動保處表示，成犬貓不像幼犬貓容易被認養出去，高齡犬貓更因其健康及壽命問題而較難被認養，「犬貓回春雙響炮」計畫將有助提高民眾認養意願，民眾可到新北市8所公立動物認養投緣且個性穩定高齡毛寶貝是不錯選擇，動保處啟動犬貓回春方案，將幫助更多毛寶貝找到溫暖的家。

(中時 )