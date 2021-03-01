雲林菜農林佳新。（資料照／周麗蘭攝）

雲林菜農林佳新1日在臉書發文附台糖鳳梨罐頭照片，點名台糖鳳梨罐頭產地竟不是在台灣而是泰國，抨擊蔡政府講空話做大內宣，挺農民不如先叫台糖把種植產地與加工廠搬回台灣。

某報報導各國網友看到大陸打壓台灣鳳梨紛紛表示「快把自由鳳梨賣來給我們吃吧」，遭林佳新點名「不用懷疑，絕對是大內宣」，事實是台糖的鳳梨罐頭原產地是泰國。該則新聞已撤除。

林佳新表示，台糖是全台最大加工廠，如果有心解決台灣農民的問題，請把台糖把鳳梨罐頭加工廠遷回台灣，政府要花10億元救鳳梨，這應該不是什麼問題。

他說，這幾天看政治人物作秀拍照蹭熱度，覺得台灣的農業政策很荒謬，從來不想問題的根源，介殼蟲警訊大陸一年前就發布警示，這一年來政府做了什麼準備？介殼蟲即使用噴槍噴走，還是會飛到其它顆。

林佳新說，駐日代表謝長廷臉書po文建議一時消化不完的鳳梨可以暫時冷凍起來，做成鳳梨果汁、果凍、冰棒等，在奧運之前於日本舉辦友好抗議活動，開拓新商機，是非常沒有水準、知識的話，台灣最大宗的鳳梨品種是金鑽，鮮嫩、好吃又甜，但不適合加工。

林佳新抨擊副總統賴清德說一人吃兩顆鳳梨就解決了的說法，「賴清德的這個世紀發現真的應該被提名一下諾貝爾經濟學獎」，台灣常年需要多吃幾顆的有稻米、高麗菜、包心白菜、柑橘類、芭樂、香蕉、西瓜、木瓜、柚子、火龍果等族繁不及備載。

他說，當蔡政府鼓勵買鳳梨時，同時等於排擠到其他水果品項，到最後鳳梨問題沒有解決，但又產生新的問題，執政黨到現在還不想認真面對問題，派網軍宣傳中共打壓、中共野蠻，大家有沒有想過多少農友靠大陸這條線營生賺錢，也辛苦付出，他要講一句，農業回歸農業，政治歸政治，如果大陸真的要打壓不會挑鳳梨。

(中時 )