冰箱是每個家庭必備的家電，用來存放生鮮食材如：雞蛋、牛奶等等。不過絕大多數的人卻都存放在冰箱錯誤的位置了！家事達人楊賢英老師表示，其實雞蛋、牛奶不應該放在冰箱門邊，恐會導致加速變質，嚴重更有害生命安全。

一般來說，冰箱門由於開開關關，最常被使用，而且門邊往往有存放雞蛋和牛奶的設計，許多人都會將雞蛋存放在冰箱設計的雞蛋槽上。「但千萬不要傻傻放上去！」根據《三立新聞網》報導，家事達人楊賢英指出，由於冰箱門「打開時受熱最早，關起來又冷卻最晚」，是冰箱內部溫度最不穩定的地方。

楊賢英建議，雞蛋最好存放冷藏室中「最靠近冷凍庫那層」，舉例來說，若冷凍庫在最下方，最好將雞蛋放在冷凍庫的上面一層；至於牛奶則建議放在冷藏室的正中央位置，楊賢英指出，由於牛奶有保存期限，最好放在方便拿、易找到的位置，只要將瓶蓋鎖緊，橫放亦無所謂。除此之外，牛奶不要放在冰箱門邊，也因為本身太重，易導致冰箱門損壞。

楊賢英提醒，若吃下變質的雞蛋恐引起嘔吐、高燒、腹瀉等中毒症狀，而牛奶打開後，細菌累積到達一定量就會「變酸」，若不慎喝下壞掉的牛奶，輕微會導致腹瀉、腹痛，嚴重恐引起消化道炎症，甚至危及生命。

關好沒？冰箱有縫 小心食物壞掉、耗電。(中天新聞)

(中時新聞網)